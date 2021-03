Samsung, ecco le foto dei nuovi bellissimi notebook della serie Galaxy Book Pro

Dopo averli anticipati ormai un mese fa, finalmente abbiamo modo di dare una prima occhiata ai nuovi membri della gamma notebook di Samsung, il Samsung Galaxy Book Pro e il Galaxy Book Pro 360.

Pubblicate su voice dall'affidabile fonte di Evan Blass, abbiamo dunque l'occasione di dare un'occhiata al design dei nuovi membri della famiglia Galaxy Book.

Il Galaxy Book Pro presenta un form factor tradizionale, con una tastiera full-size, un generoso trackpad, lettore biometrico per le impronte digitali, lettore di memorie microSD, USB classica e jack da 3,5 mm per le cuffie. Gli ultimi rumor suggeriscono anche la presenza di USB di tipo C con supporto a Thunderbolt 4 e una porta HDMI, ma le immagini a disposizione non mostrano il fianco dove potrebbero essere collocate. Le combinazioni di colore visibili in foto sono due, bianco e nero.

Per quanto riguarda il bellissimo Galaxy Book Pro 360, si tratta di un convertibile 2 in 1 con cerniere a 360 gradi per lo schermo, che gli permettono di diventare un tablet touchscreen in pochi istanti. Impreziosito dal probabile supporto a S Pen, presenta una porta USB di tipo C, lettore microSD e jack per le cuffie. I colori in questo caso sono Mystic Bronze e Navy Blue.

I due notebook dovrebbero arrivare sul mercato con due taglie di display, da 13 e 15 pollici, e in entrambi i casi si tratterà di un pannello OLED. A bordo di entrambi i modelli dovrebbero prendere posto i processori Intel di undicesima generazione, grafica dedicata grazie alla NVIDIA MX450 e modem LTE.