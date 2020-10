Samsung, la fotocamera sotto al display non arriverà su Galaxy S21: ecco perché

Lo smartphone ZTE Axon 20 5G con fotocamera sotto al display s’è rivelato un grande successo a settembre, tanto che pure altre aziende hanno subito iniziato a volgere lo sguardo a questa tecnologia. Pure Samsung sembrerebbe interessata, ma non per portarla nella prossima serie Galaxy S21: ecco perché.

Alla domanda “quale smartphone Samsung sarà il primo con fotocamera sotto al display?” Ice Universe ha già risposto affermando che sarà il Galaxy Note 30 o il pieghevole Galaxy Z Fold 3, ma si trattava di indiscrezioni senza vere e proprie prove. Ora però un report della testata coreana The Elec avrebbe evidenziato che il colosso coreano avrebbe problemi con la produzione di massa di dispositivi con questa feature, in fase di sviluppo da più di due anni: nonostante i progressi, infatti, la società non sarebbe stata in grado di produrre efficacemente il componente, processo ritenuto dai costi alti e dai rendimenti bassi.

Alla luce di questi disguidi, Samsung potrebbe presentare la fotocamera under-display a partire magari da smartphone di fascia media, come per esempio quelli della serie Galaxy A, così da osservare la risposta del mercato e poi aggiornare la tecnologia per proporla ad alti livelli nei dispositivi flagship.

Intanto l’azienda sudcoreana starebbe lavorando anche su un suo sensore 3D ToF chiamato “ISOCELL Vizion” che potrebbe arrivare proprio nel Galaxy S21, ma anche sulla ricarica rapida a 65W che, attualmente, è ancora in fase di test.