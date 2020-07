Samsung Galaxy 20 Ultra, apparse online le prime immagini dal vivo

Il Galaxy Note 20 Ultra si sta avvicinando al lancio sul mercato, e con esso aumentano continuamente i leak tra immagini, render e schede tecniche. Se in precedenza abbiamo visto delle foto pubblicate erroneamente da Samsung Russia, ora ci sono delle foto condivise da un utente Twitter.

Le ultime due grandi notizie infatti riguardano proprio la sua registrazione alla FCC, dove sono comparsi dei dati riguardanti l’hardware, e delle immagini pubblicate dallo youtuber Jimmy Is Promo.

Ciò che si nota subito dalla certificazione consegnata alla FCC statunitense è il processore: un SoC Qualcomm Snapdragon 865, abbinato al modem X55M per il supporto alla rete 5G. Inoltre, Galaxy Note 20 Ultra avrà il supporto per la ricarica wireless e ricarica rapida a 45W. Non dimentichiamoci dell’immancabile S-Pen in dotazione. Infine, si sa qualcosa anche del display: le dimensioni saranno pari a 6.9 pollici, refresh rate di 120Hz e risoluzione pari a 3040 x 1440.

Ma la scheda tecnica era già apparsa in realtà a fine giugno: il comparto fotografico sarà composto da tre fotocamere posteriori (108MP + 12MP ultrawide + 13MP telephoto con zoom 4X) con autofocus laser, e una lente frontale da 40MP.

Le prime immagini del modello fisico sono state catturate e condivise da Jimmy Is Promo via Twitter. Dalle foto pubblicate anche nei commenti del thread, dove pure il rinomato tipster Max Weinbach ne ha confermato la veridicità, si può osservare come i render trapelati online rispecchino effettivamente la realtà, compreso quello apparso sul sito di Samsung Russia.

Il costo del Samsung Galaxy Note 20 Ultra sarà di $1400, mentre per il resto della serie non sono ancora giunte voci concrete sui prezzi dei vari modelli. La presentazione è attesa per agosto 2020 all’evento Unpacked.