Samsung Galaxy 24, brutte notizie per l'Europa: arriverà solo la versione Exynos?

Il chip Exynos 2400 di Samsung Galaxy S24 potrebbe segnare il ritorno dei chip proprietari del colosso coreano, dopo l'"anno sabbatico" che Samsung si è presa con il mancato lancio dell'Exynos 2300. Un nuovo leak, oggi, ci svela quali regioni riceveranno un Galaxy S24 con chipset Exynos 2400 e quali invece avranno un device con Snapdragon 8 Gen3.

Il tipster Revegnus ha infatti spiegato su Twitter che "anche il Sudest Asiatico avrà un Galaxy S24 con chipset Exynos 2400, e non uno con un SoC Snapdragon". La parola "anche" ci fa pensare che il Sudest Asiatico non sarà l'unico mercato in cui il chipset Exynos di nuova generazione si farà strada, ma che quest'ultimo arriverà anche in tutte quelle parti del globo in cui è già stato lanciato il chip Exynos 2200, Europa compresa.

Al contrario, solo la Corea e gli Stati Uniti avranno il Galaxy S24 con chip Snapdragon 8 Gen3 realizzati da Qualcomm. Difficile dire quale sarà invece il destino dei mercati "minori", anche se in questi casi è probabile che Samsung decida di dedicarsi ancora una volta alla compagnia di San Diego per la produzione dei chip dei suoi smartphone. Quantomeno, sembra che non ci sarà alcun mercato in cui i chip Exynos e Snapdragon coesisteranno e gli utenti non potranno scegliere quale delle due varianti del Galaxy S24 acquistare, come invece è capitato in passato.

Fino ad oggi, chi comprava uno smartphone Samsung optava solitamente per una versione con chip Snapdragon, poiché la proposta di Qualcomm viene tradizionalmente considerata più efficiente e performante di quella del colosso coreano. Con Exynos 2400, però, le cose potrebbero cambiare: Samsung Galaxy S24 avrà una CPU next-gen, poiché il SoC di Samsung Foundry dovrebbe avere ben 10 Core, mentre la GPU dell'Exynos 2400 dovrebbe essere ben quattro volte più performante di quella del Galaxy S22. Ce la farà Snapdragon 8 Gen3 a rimanere al passo?