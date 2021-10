Samsung Galaxy A02 si aggiorna ad Android 11: dettagli dell'update

Lo smartphone di fascia bassa Samsung Galaxy A02 ha ufficialmente iniziato a ricevere l’aggiornamento stabile ad Android 11: sebbene il lancio di Android 12 sia ormai imminente, diversi dispositivi devono ancora ottenere l’update al predecessore, tra cui Galaxy A02. Vediamo quindi i dettagli della patch in questione.

Stando a quanto segnalato da GSMArena e SamMobile, la fase di rilascio graduale ha preso il via dalla Russia, dove in queste ore risulta disponibile il firmware A022GDXU2BUI3 che porta con sé Android 11 personalizzato tramite One UI 3.1. Le funzionalità introdotte le conosciamo tutti: autorizzazioni una tantum, chat a bolla, interfaccia utente leggermente rinnovata, migliorie per le applicazioni base di sistema, ripristino automatico delle autorizzazioni e molto altro. Non mancherà, inoltre, la patch di sicurezza di settembre 2021.

I lettori italiani che sono in possesso di Samsung Galaxy A02 dovranno attendere solamente qualche settimana prima di poter scaricare e installare Android 11. Come da prassi, il sistema operativo invierà una notifica dedicata quando risulterà disponibile; nel caso vogliate effettuare verifiche manuali, però, sarà sufficiente recarsi su Impostazioni > Aggiornamento software e controllare se ci sono update da scaricare. Facendolo già ora, potrete inoltre assicurarvi di avere tutte le patch di sicurezza già installate prima di eseguire l’aggiornamento ad Android 11.

