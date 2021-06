Samsung Galaxy A02s scontato del 32%: è il più venduto su Amazon Italia

Non ci sono solamente sconti su TV LG da Amazon in queste ore. Infatti, il noto e-commerce ha lanciato anche una promozione legata allo smartphone Samsung Galaxy A02s.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, il succitato dispositivo viene venduto a 108 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Stando a quanto si può leggere nella versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos, solitamente il costo di questo modello sarebbe di 159 euro. In parole povere, si tratta di uno sconto del 32%, ovvero di 51 euro. Ricordiamo che lo smartphone coinvolto è arrivato recentemente nel nostro Paese e dunque potrebbe trattarsi di un'occasione da non sottovalutare per chi sta cercando un prodotto economico.

D'altronde, al momento in cui scriviamo, la prima posizione della classifica degli smartphone Bestseller di Amazon Italia, che viene aggiornata ogni ora, è occupata proprio da Samsung Galaxy A02s, in colorazione nera. Tra l'altro, la quarta posizione della classifica è sempre occupata da questo modello, ma in colorazione bianca. Insomma, sembra che non siano in pochi coloro che stanno usufruendo della promozione.

In ogni caso, analizzando le altre offerte legate al prodotto presenti online, siamo venuti a conoscenza del fatto che Unieuro vende lo smartphone a 109,99 euro. MediaWorld, invece, propone questo modello a 144,99 euro.