Samsung Galaxy A03 ufficiale: entry-level con batteria capiente e Dolby Atmos

Mentre si discute del possibile abbandono definitivo di Galaxy Note, i fan dell’universo Samsung sono stati sorpresi oggi dall’annuncio in sordina di Samsung Galaxy A03, smartphone di fascia bassa successore del Galaxy A02 lanciato a gennaio e di cui si conoscono finalmente le specifiche tecniche chiave.

Come si può capire dall’infografica pubblicata dalla stessa società sudcoreana, il dispositivo mobile in questione non cambia radicalmente nel design rispetto ai modelli entry-level suoi predecessori. Si parla di un telefono con display Infinity-V, ovvero con notch centrale a goccia, e bordi leggermente spessi; posteriormente, invece, troviamo un’isola quadrata a ospitare i due sensori fotocamera.

Venendo ai dettagli tecnici, Samsung Galaxy A03 presenta uno schermo da 6,5 pollici HD+ con fotocamera selfie da 5 megapixel contenuta nel detto notch. Sul retro i due sensori sono rispettivamente da 48 MP e da 2 MP, un ottimo passo in avanti rispetto al sensore da 13 MP visto su Galaxy A02.

Sotto la scocca, invece, figura un chipset attualmente ancora senza un nome vero e proprio, ma octa-core dalla frequenza massima di 1,6 GHz. Le opzioni di memoria sono tre: 3 GB di RAM e 32 GB memoria interna espandibile con microSD, 4 GB/64 GB e 4 GB/128 GB. La batteria, invece, è da 5.000 mAh; non è nota la capacità della ricarica rapida. Interessante notare, piuttosto, il supporto a Dolby Atmos per garantire una qualità audio superiore. Si segnala, infine, che mancano ancora dettagli ufficiali sul prezzo e sulla disponibilità del dispositivo su scala globale.

Sempre à propos del mondo Samsung, si attende pazientemente anche il possibile debutto del primo laptop pieghevole Galaxy Book Fold 17.