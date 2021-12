Samsung Galaxy A03s con batteria da 5000 mAh scontato a poco più di 100 euro

In seguito all'analisi di un'offerta di Unieuro su un TV QLED di Samsung, torniamo sugli "scaffali virtuali" della popolare catena. Infatti, è stata lanciata una promozione relativa allo smartphone Samsung Galaxy A03s.

Più precisamente, il dispositivo viene venduto a 129 euro sul portale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, il prezzo del prodotto generalmente ammonterebbe a 159,90 euro. Effettuando un rapido calcolo, si può dunque comprendere che c'è uno sconto pari a 30,90 euro. Da notare inoltre il fatto che si scende sotto la "barriera psicologica" dei 150 euro.

In vista dei regali di Natale, che in questi giorni rappresentano un importante motivo per valutare le offerte proposte dalle varie catene, l'acquisto di un Samsung Galaxy A03s potrebbe rivelarsi intrigante per coloro che non hanno troppe esigenze, che cercano magari un certo focus sull'autonomia (in questo caso non manca una batteria da 5.000 mAh) e che vogliono puntare su un brand particolarmente noto nel nostro Paese.

Al netto di questo, la promozione di Unieuro può risultare intrigante anche in virtù di quanto proposto dagli altri principali store online. Infatti, su Amazon Italia lo smartphone verrebbe venduto a 129 euro, ma al momento in cui scriviamo i tempi di spedizione sono particolarmente lunghi. La situazione non è rosea anche da MediaWorld, che proporrebbe il prodotto a 129,99 euro, ma al momento in cui scriviamo il dispositivo non risulta disponibile.

Per chi non lo sapesse, ricordiamo che Samsung Galaxy A03s è stato annunciato nel 2021.