Samsung Galaxy A03s si svela con render e dati tecnici: come sarà il nuovo entry-level?

In attesa dello smartphone Samsung Galaxy A22, ritenuto dai tipster il telefono 5G più economico del marchio sudcoreano in arrivo sul mercato, in rete si parla anche di Samsung Galaxy A03s, quello che potrebbe essere il successore di uno dei dispositivi Samsung meno costosi, ovvero Galaxy A02s. Ecco come potrebbe essere.

Grazie ai colleghi di 91mobiles e al rinomato leakster OnLeaks abbiamo la possibilità di dare un’occhiata al possibile design e anche alle potenziali specifiche tecniche dello smartphone, almeno in parte. I render diffusi mostrano infatti un dispositivo dallo stile tipico dei modelli di fascia medio-bassa, con bordi inferiori spessi e notch a goccia per ospitare la fotocamera anteriore. Posteriormente, invece, troviamo l’iconico logo Samsung assieme al modulo fotocamera dotato di tre sensori.

Scendendo nel dettaglio, le dimensioni dovrebbero essere pari a 166.6 x 75.9 x 9.1mm (o 9.5mm se si conta il rilievo del modulo fotocamera), il display dovrebbe essere da 6.5 pollici e, lato fotocamera, anteriormente figurerà un sensore da 5 megapixel e posteriormente una lente principale da 13MP assieme a due ulteriori lenti da 2 MP, probabilmente per profondità e macro.

Non dovrebbero mancare, infine, il sensore di impronte digitali posizionato lateralmente e anche una porta USB-C. Un grande salto rispetto a Galaxy A02s dato che quest’ultimo giungeva con porta microUSB e nessun lettore di impronte. Per quanto riguarda tagli di memoria, chipset in dotazione, prezzo sul mercato e data di lancio, purtroppo non è ancora noto nulla.

Nel mentre, Samsung ha presentato lo smartphone di fascia medio-bassa Galaxy F52 5G.