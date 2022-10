Samsung Galaxy A04e ufficiale: nuovo smartphone low-cost ad alta autonomia

Oltre al lancio del sensore ISOCELL HPX da 200 MP, confermato entro fine 2022 da parte di Samsung, la stessa società rivela silenziosamente lo smartphone low-cost Galaxy A04e pubblicando le immagini ufficiali sul suo portale dedicato alle risorse multimediali. Vediamo come sarà tale dispositivo mobile.

Secondo quanto ripreso anche dai colleghi di SamMobile, Galaxy A04e verrà distribuito sul mercato internazionale con Android 12 preinstallato e una batteria da 5.000 mAh per offrire un’elevata autonomia. Questa caratteristica, come sapranno bene gli appassionati di smartphone, è onnipresente nei modelli di fascia medio-bassa e resta forse il loro punto di forza.

Tra le altre specifiche tecniche trapelate prima del lancio, che ancora deve effettivamente avvenire, troviamo un display LCD da 6,5 ​​pollici con risoluzione HD+ (1600 × 900 pixel), un processore octa-core non specificato, 3 o 4 GB di RAM, 32/64/128 GB di archiviazione interna con slot microSD per espansione fino a 1 TB, e un comparto fotocamera caratterizzato da una lente frontale da 5 MP e due posteriori da 13 MP e 2 MP per profondità.

Insomma, si tratta del tipico smartphone con un prezzo basso e specifiche appena sufficienti a un uso quotidiano basilare. L’obiettivo, in altri termini, è rimanere affidabile a lungo senza garantire prestazioni particolarmente elevate adatte al multitasking. Il prezzo al momento non è noto, ma è altamente probabile una collocazione sotto i 200 euro.

Sempre a proposito di prodotti Galaxy, recentemente è trapelata la scheda tecnica di Samsung Galaxy S23.