Samsung Galaxy A04s in arrivo: trapelano primi dettagli tecnici e render

A fine maggio abbiamo assistito al debutto dello smartphone entry-level Samsung Galaxy M13 sul mercato italiano, ma ad avvicinarsi al lancio nella stessa fascia di prezzo è, ora, il Samsung Galaxy A04 trapelato in queste ore tra render del rinomato leaker OnLeaks e la voce apparsa sul database di benchmark Geekbench.

Come ripreso da MySmartPrice, da quest’ultimo servizio utilizzato per i test dei dispositivi mobili riprendiamo la presunta dotazione del chipset Exynos 850 firmato Samsung, già visto su altri smartphone entry-level come Galaxy A13 e lo stesso Galaxy M13, assieme a 3 GB di RAM e Android 12 come sistema operativo alla prima accensione. Allo stato attuale non si conoscono altri dettagli su batteria, fotocamera e memoria interna, mentre si vocifera la dotazione di un display da 6,5 pollici.

Quest’ultimo dettaglio lo potete evincere anche dal render allegato alla notizia sia in calce che in copertina: anteriormente si dovrebbe trovare il consueto pannello con un mento pronunciato e notch a goccia per la fotocamera anteriore, mentre sul retro si trovano tre sensori posti verticalmente e separati l’uno dall’altro, assieme a un flash LED singolo posto accanto alle due lenti più elevate. Trattandosi comunque di informazioni preliminari, consigliamo di valutarle con cautela in attesa di dettagli ufficiali da parte dell’azienda sudcoreana.

A suo proposito, sempre grazie a MySmartPrice abbiamo avuto accesso a maggiori dettagli sul nuovo rugged Samsung Galaxy XCover 6 Pro.