Samsung Galaxy A04s: low cost con ampia batteria al 31% in meno su Amazon

Al netto dello sconto Amazon su TV Samsung, torniamo a fare riferimento su queste pagine a iniziative promozionali di questo tipo. Infatti, non passa inosservata un'offerta relativa allo smartphone low cost Samsung Galaxy A04s, dato che quest'ultimo è diventato particolarmente economico.

A tal proposito, il dispositivo viene adesso venduto a un prezzo pari a 124 euro mediante la versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy. Da quest'ultimo sito Web si apprende che precedentemente il costo era di 179,90 euro, dunque di mezzo c'è un possibile risparmio del 31%. A conti fatti, insomma, lo sconto è di 55,90 euro.

Si passa però per rivenditori, ma potrebbe comunque trattarsi di una buona occasione per coloro che sono alla ricerca di uno smartphone low cost. Tra le caratteristiche del dispositivo troviamo infatti un'ampia batteria da 5.000 mAh. Ci sono poi 3GB di RAM e 32GB di memoria interna: certo, non si tratta esattamente dello storage più ampio del mercato, ma capite bene che dinanzi a un prezzo di questo tipo si può potenzialmente chiudere un occhio.

Per il resto, c'è di mezzo il supporto allo standard 4G, mentre la colorazione proposta a questo prezzo su Amazon Italia tramite rivenditori è quella classica Black. Al momento in cui scriviamo, risulta però possibile acquistare a prezzi simil anche le colorazioni Green (disponibile senza passare per rivenditori) e White, dunque potreste volerci dare un'occhiata.