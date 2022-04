Samsung Galaxy A04s si svela nel design: sembra quasi un top di gamma!

Mentre si discute della presunta cancellazione di Samsung Galaxy S22 FE, il noto insider OnLeaks ha pubblicato online i primi render di Samsung Galaxy A04s, smartphone entry-level della società sudcoreana destinato ad arrivare sul mercato nei prossimi mesi.

Grazie a OnLeaks e il portale Giznext possiamo osservare in anteprima il possibile design di Samsung Galaxy A04s: come potete vedere in copertina e in calce alla notizia, dovrebbe mantenere alcune caratteristiche degli entry-level come il notch a goccia e il bordo inferiore più spesso. Al contempo, però, posteriormente troviamo una soluzione atipica che abbiamo visto solo nei top di gamma Galaxy S22: tre sensori fotocamera isolati e posti verticalmente. Una scelta estetica piuttosto interessante, considerato che si tratta di uno smartphone di fascia bassa.

Sempre dai render è possibile individuare una porta USB Type-C, un microfono, una griglia per altoparlanti e un jack per cuffie da 3,5 mm inferiormente, mentre lo slot SIM si trova a sinistra e, a destra, figurano il bilanciere del volume e il tasto di accensione.

Venendo alle specifiche tecniche, al momento la fonte contattata da Giznext parla di un display da 6,5 pollici HD+ con refresh rate di 60Hz, chipset MediaTek sotto la scocca, batteria da almeno 5.000 mAh e sistema operativo Android 12 al lancio con One UI 4. Consigliamo, però, di prendere tutte queste informazioni con le pinze.

A proposito di nuovi dispositivi del produttore asiatico, ecco cosa sappiamo sul primo Samsung Galaxy scorrevole.