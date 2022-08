Samsung Galaxy A04s ufficiale: nuovo smartphone low-cost con Android 12

In attesa di sapere cosa presenterà Samsung all’IFA 2022 di Berlino, direttamente dai paesi nordici giunge la conferma dell’arrivo di Samsung Galaxy A04s sul mercato del Vecchio Continente. Com’è questo nuovo smartphone entry-level e dal prezzo contenuto con Android 12 in dotazione? Scopriamolo insieme.

Stando alla voce ufficiale sul portale finlandese di Samsung, ripresa da GSMArena, Samsung Galaxy A04s arriverà con un chipset octa-core da 2 GHz, molto probabilmente l’Exynos 850 prodotto su linea a 8 nanometri. Esisteranno versioni da 3 e 4 GB di RAM, e da 32/64/128 GB di archiviazione interna con slot microSD. La batteria invece rimane da 5.000 mAh per garantire tanta autonomia.

Un altro aggiornamento riguarda il display che, rispetto all’A03s precedente, passa da 60Hz a 90Hz di refresh rate; tuttavia, resta comunque il PLS LCD da 6,5 pollici HD+. Lato fotocamera abbiamo poi tre sensori sul retro: 50 MP principale, 2 MP per profondità e 2 MP macro. Anteriormente, dunque, troviamo il singolo sensore selfie da 5 megapixel.

Tra le altre caratteristiche essenziali abbiamo la compatibilità Dual SIM, jack per cuffie da 3,5 mm con supporto Dolby Atmos, Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.0 lato connettività, lettore di impronte digitali sul lato e porta di ricarica USB-C.

Non si sa nulla sui prezzi dei Samsung Galaxy A04s ma, osservando le cifre per A03s e A04, dovrebbe assestarsi sotto i 200 euro e, molto probabilmente, anche a meno di 160-150 euro. Per ogni dettaglio ufficiale dovremo attendere il comunicato da parte del colosso sudcoreano, dato che al momento della scrittura della notizia il Galaxy A04s risulta elencato ma non acquistabile sui siti di Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia.

Restando sul tema dei dispositivi mobili Samsung, eccovi il video del cattivissimo stress test sul pieghevole Galaxy Z Fold 4.