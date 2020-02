Samsung Galaxy A11: lo smartphone low cost si fa vedere in un primo render

Se state aspettando l'annuncio di qualche smartphone con un prezzo sotto ai 150/200 euro, presto potrebbero arrivare delle notizie interessanti. Infatti, l'entry-level Samsung Galaxy A11 è iniziato a trapelare online.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Android Headlines e GSMArena, è stato "diffuso" il render che potete vedere in calce alla notizia. Analizzando quest'ultimo, sembra che lo smartphone disporrà di un display con foro per la fotocamera posto in alto a sinistra e di una tripla fotocamera posteriore. Non mancano anche un classico sensore per le impronte digitali e il flash LED. Sul lato destro si notano inoltre il pulsante d'accensione e il bilanciere del volume, mentre in alto sembra esserci l'ingresso per il jack audio da 3,5mm per le cuffie.

Per quanto riguarda la presunta scheda tecnica di Samsung Galaxy A11, si vocifera da tempo di uno smartphone montante uno schermo LCD da 6,4 pollici con risoluzione HD+, un processore octa-core Exynos 7, 3GB di RAM, 128GB di memoria interna, una tripla fotocamera da 13MP + 5MP + 2MP, una fotocamera anteriore da 8MP e una batteria da 5000 mAh. Parlando della disponibilità, il dispositivo dovrebbe essere annunciato nel corso dei prossimi mesi, perlomeno per quanto riguardai il mercato indiano e statunitense.

I rumor descrivono un possibile prezzo di circa 10.000 rupie indiane (circa 125 euro al cambio attuale).