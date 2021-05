Samsung Galaxy A12 e A02s si aggiornano ad Android 11: come scaricare l'update

Dopo l’approdo di Android 11 con One UI 3.1 su Samsung Galaxy A21s e Galaxy A52 nel corso di marzo 2021, ora il colosso sudcoreano si sta muovendo nel Vecchio Continente per lanciare lo stesso aggiornamento sui modelli di fascia medio-bassa Galaxy A12 e Galaxy A02s: ecco tutti i dettagli.

Per quanto concerne lo smartphone Samsung Galaxy A12, l’update all’ultima versione del sistema operativo del robottino verde sta giungendo proprio in queste ore in Russia con la versione firmware A125FXXU1BUE3 insieme alla patch di sicurezza di maggio. Al momento non è ancora noto il changelog ufficiale, ma non mancheranno sicuramente le funzionalità caratterizzanti di Android 11, ovvero le autorizzazioni one-time, le chat a bolla, il widget del lettore multimediale sotto le impostazioni rapide, tweak lato sicurezza e privacy e altro ancora.

Allo stesso modo, sempre in Russia Samsung Galaxy A02s ha ricevuto la build core di One UI 3.1 grazie all’aggiornamento firmware dal codice A025FXXU2BUDC. In entrambi i casi scaricare l’update è piuttosto semplice: basta controllare su Impostazioni la sezione Aggiornamento software, dove sarà necessario dunque premere su “Scarica e installa” quando l’update firmware diventerà ufficialmente disponibile over-the-air. Per ora, infatti, in Italia e nel resto del mercato europeo non risultano ancora disponibili, ma è solo questione di qualche settimana.

A proposito di Samsung e dei suoi smartphone, a metà aprile 2021 è giunto in Italia anche Samsung Galaxy M12, dispositivo low-cost dal prezzo inferiore ai 200 Euro e con specifiche alquanto interessanti per la sua fascia.