Samsung Galaxy A12 e A02s ufficiali in Italia: i low cost aprono il 2021

Ci avviciniamo ormai alla fine di questo atipico anno. Persino i produttori di smartphone sembrano volersi lasciare rapidamente alle spalle il 2020, tanto che Samsung ha già annunciato alcuni smartphone che arriveranno in Italia nel 2021. Ci riferiamo a Galaxy A12 e Galaxy A02s.

In particolare, l'azienda sudcoreana ha ufficializzato, mediante un comunicato stampa, il fatto che questi due dispositivi low cost arriveranno nel nostro Paese a partire dai primi mesi del 2021. Il prossimo anno di casa Samsung si aprirà, dunque, con degli smartphone dal basso prezzo. In realtà, i costi dei dispositivi per quel che concerne l'Italia non sono ancora stati rivelati, ma Samsung ribadisce a più riprese che questi smartphone avranno un "prezzo molto conveniente".

In ogni caso, la scheda tecnica di Samsung Galaxy A02s, che potete vedere nell'immagine di copertina, comprende un display TFT da 6,5 pollici con risoluzione HD+ e notch "a goccia", un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 450 operante alla frequenza massima di 1,8 GHz, 3GB di RAM, 32GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 512GB), una tripla fotocamera posteriore da 13MP + 2MP (per le macro) + 2MP (per la profondità di campo), una fotocamera anteriore da 5MP (f/2.2) e una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica a 15W. Le colorazioni disponibili saranno Nero e Bianco.

Per quel che concerne, invece, la scheda tecnica di Samsung Galaxy A12, che potete vedere nell'immagine presente in calce alla notizia, troviamo uno schermo TFT da 6,5 pollici con risoluzione HD+ e notch "a goccia", un processore octa-core MediaTek MT6765 operante alla frequenza massima di 2,3 GHz, 4GB di RAM, 64/128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 1TB), una quadrupla fotocamera posteriore da 48MP + 5MP (ultra-wide) + 2MP (per le macro) + 2MP (per la profondità di campo), una fotocamera anteriore da 8MP (f/2.0) e una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica a 15W. Non manca un sensore di impronte digitali laterale. Le colorazioni disponibili saranno Nero, Bianco e Blu.

Insomma, in attesa di saperne di più su Galaxy S21, conosciamo già qualche dispositivo che ci aspetta nel 2021.