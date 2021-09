Samsung Galaxy A13 5G potrebbe ottenere una fotocamera da ben 50 MP

Samsung Galaxy A13 5G torna a essere al centro delle indiscrezioni di mercato: quello che potrebbe essere il primo smartphone 5G sotto i 200 Euro del colosso sudcoreano potrebbe dotarsi di un comparto fotocamera e di una batteria degni di nota, alzando l’asticella dei dispositivi mobili di fascia bassa.

Stando a quanto segnalato dai colleghi olandesi di Galaxy Club, lo smartphone Galaxy A13 5G dovrebbe dotarsi di un sensore principale da 50 megapixel non specificato anche se, con ogni probabilità, non si tratterà dell’ISOCELL GN 5, essendo un sensore impiegato su top di gamma come Galaxy S22. Ciononostante, dovesse essere vero, questo aggiornamento per il modello entry-level costituirà certamente un precedente importante anche per gli smartphone della concorrenza. Sarà oltretutto interessante capire se Galaxy A13 rientrerà tra i dispositivi della gamma A che riceveranno la stabilizzazione ottica dell’immagine.

Per quanto concerne la batteria, in dotazione dovrebbe giungere una cella da 5.000 mAh, capienza ormai considerata quasi uno standard per gli smartphone in questa fascia di prezzo e non solo: del resto, la si trova anche in modelli come Galaxy A22, Galaxy A32 e Galaxy A72. C’è invece carenza di informazioni in merito a ciò che apparirà sotto la scocca, dal chipset ai tagli di memoria.

Rimanendo nell’universo Samsung, Olympus ha negato la partnership con la società per lo sviluppo del comparto fotocamera della serie Galaxy S22.