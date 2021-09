Samsung Galaxy A13 5G potrebbe essere il primo smartphone 5G sotto i 200 Euro

Samsung nel corso del 2021 ha lanciato lo smartphone Galaxy A22 5G, il dispositivo mobile con supporto alla rete mobile di quinta generazione più economico sul mercato. L’intenzione della società, però, sembrerebbe quello di superare ulteriormente questo “record” con un nuovo telefono 5G entry-level meno costoso ancora: Galaxy A13 5G.

Stando a quanto riportato dai colleghi olandesi di Galaxy Club, da sempre interessati a tutte le novità riguardanti la gamma di smartphone di casa Samsung, l’azienda vorrebbe continuare a puntare sui telefoni 5G low-cost per facilitare il passaggio al nuovo standard delle reti mobili a livello globale. Le informazioni da loro ottenute, per ora, parlano soltanto dell’esistenza di Samsung Galaxy A13 5G e del suo ruolo non solo di “successore” di Galaxy A12, ma anche di smartphone 5G più economico sul mercato, titolo detenuto attualmente da Galaxy A22 5G.

Allo stato attuale non è noto alcun dettaglio tecnico del presunto Samsung Galaxy A13 5G, se non il numero di modello SM-A136B, il prezzo potenzialmente inferiore a 200 Euro e il debutto tra fine 2021 e inizio 2022. Ovviamente queste restano indiscrezioni di mercato e per tale ragione consigliamo di considerarle con cautela; ciononostante, essendo già chiara l’intenzione di Samsung di puntare sul segmento 5G entry-level non va assolutamente escluso l’effettivo approdo di un dispositivo mobile come Galaxy A13 5G.

