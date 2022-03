Samsung Galaxy A13 e A23 ufficiali: come sono i due nuovi smartphone di fascia bassa?

La gamma di smartphone Samsung Galaxy A si arricchisce di due nuovi modelli appartenenti alla fascia bassa, pensati per coloro che vogliono avere un dispositivo mobile di ultima generazione senza spendere troppi soldi: ecco a voi i nuovi Samsung Galaxy A13 e Galaxy A23.

Partiamo proprio dal Samsung Galaxy A13 nella versione 4G: dopo il debutto nei negozi della versione 5G lo scorso dicembre, il colosso sudcoreano ha presentato oggi il modello leggermente più economico senza il supporto alla rete mobile di quinta generazione.

Galaxy A13 si dota del chipset proprietario Exynos 850 accompagnato da 3/4/6 GB di RAM e 32/64/128 GB di memoria interna con slot microSD per l’espansione. Il display è un LCD FHD+ da 6,6 pollici con refresh rate di 60Hz e protezione Gorilla Glass 5, dotato di un notch a goccia a ospitare la fotocamera da 8 megapixel. Posteriormente, invece, troviamo un sensore principale da 50 megapixel assieme a un ultra-grandangolare da 5 MP e due lenti da 2 MP per macro e profondità. La batteria, infine, è da 5.000 mAh.

Samsung Galaxy A23 si propone invece con differenze notevoli rispetto al predecessore Galaxy A22: in particolare, il display non è più un AMOLED HD+ da 6,4 pollici ma un LCD Full HD+ da 6,6 pollici, con protezione Gorilla Glass 5. Il comparto fotocamera, invece, avrà un sensore principale da 50 MP anziché 48 MP e un ultra-grandangolare da 5 MP anziché 8 MP; ad accompagnarli saranno poi due sensori da 2 megapixel per macro e profondità. Infine, lato selfie troviamo un sensore da 8 MP al posto dei 13 MP visti sul Galaxy A12.

Conclude il comparto tecnico lato memoria la dotazione di 4/6/8 GB di RAM e 64/128 GB di archiviazione con espansione microSD supportata. Non è noto il chipset in dotazione, mentre la batteria sarà da 5.000 mAh con ricarica rapida da 25 W anziché 15 W.

I prezzi? Sebbene non siano ancora confermati, grazie a GSMArena sappiamo che in Olanda alcuni rivenditori stanno proponendo il Samsung Galaxy A13 a 190 Euro per la versione da 4/64 GB, o 210 Euro per la variante da 4/128 GB. Samsung Galaxy A23 non è ancora apparso nei portali di e-commerce, ma il prezzo sarà certamente superiore al Galaxy A13 citato.

Nel mentre, continua l'attesa per il vociferato evento Galaxy Unpacked.