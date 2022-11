Samsung Galaxy A14 sta arrivando: ecco come sarà il nuovo smartphone low-cost

Lo scorso ottobre in rete sono trapelati i primi render di Samsung Galaxy A14, dispositivo mobile di fascia bassa che il colosso sudcoreano dovrebbe rilasciare a breve. Ebbene, grazie ai soliti tipster del settore abbiamo accesso ad altre informazioni interessanti riguardo lo stesso smartphone low-cost.

Tramite Evan Blass e Gadget Gang conosciamo infatti il design ufficiale e alcune specifiche tecniche: dalla immagine che trovate in calce alla notizia si evince che Samsung Galaxy A14 manterrà il design tipico dei telefoni entry-level Samsung, ovvero con bordo particolarmente spesso sia lateralmente che inferiormente, notch a goccia (altrimenti detti Infinity-U) per ospitare la fotocamera anteriore e tre sensori posteriori posti verticalmente seguendo lo stile dei Galaxy di mid-range e flagship.

Sul fronte tecnico arrivano altre conferme importanti, a partire dal display Full HD+ da 6,8 pollici già vociferato quasi due mesi fa; rispetto ai render trapelati allora, tuttavia, cambia il rapporto schermo-corpo. Lato fotocamera, dunque, le indiscrezioni citano un sensore principale da 50 megapixel accompagnato da una lente anteriore da 13 MP. La batteria dovrebbe essere da 5.000 mAh, mentre il cuore pulsante dovrebbe essere un chipset Exynos ancora non annunciato. Al contrario, la linea Samsung Galaxy S23 avrà solo chipset Snapdragon.

Venendo al prezzo, al momento i tipster non conoscono cifre potenzialmente ufficiali. Trattandosi comunque di uno smartphone low-cost, è naturale aspettarsi un costo davvero ridotto per consentire a Samsung di sfidare direttamente altri rinomati brand e le loro rispettive linee entry-level. Ad ogni modo, per ora è meglio prendere tutti questi rumor con le pinze.

In chiusura vi rimandiamo agli ultimi leak riguardo Samsung Galaxy A54.