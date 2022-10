Samsung Galaxy A14 si mostra con i primi render: come sarà il nuovo entry-level?

Nella stessa giornata in cui si discute del possibile downgrade di Samsung Galaxy A54 nel comparto fotocamera, in rete sono trapelati i render dell’entry-level Samsung Galaxy A14 in vista del suo lancio sul mercato globale nel corso del 2023.

A realizzare i render è stato OnLeaks in collaborazione con Giznext e potete vederli in copertina e in calce alla notizia. I fan di casa Samsung o utenti più attenti noteranno che, rispetto al predecessore Samsung Galaxy A13, il prossimo Galaxy A14 trova uno schermo Infinity-U con notch a goccia anziché “a V”. Allo stesso modo, il comparto fotocamera posteriore presenterà tre sensori isolati maggiormente in rilievo e un singolo flash.

Anche il display dovrebbe essere diverso, in quanto si passerebbe da 6,5 pollici a 6,8”, con bordi più sottili e risoluzione FHD+. Il sensore di impronte digitali, stando a quanto riferito dai tipster del settore, dovrebbe trovarsi sul lato dello smartphone sul pulsante di accensione; inoltre, non dovrebbe mancare un jack per auricolari da 3,5 mm. Lo spessore dovrebbe poi aumentare, potenzialmente per lasciare spazio a una batteria più capiente.

Tutte queste indiscrezioni vanno però prese con le pinze in vista dei primi dettagli ufficiali che, osservando lo storico degli smartphone entry-level Samsung, dovrebbero arrivare senza annunci particolari o teaser d’alcun tipo.

In chiusura, vi rimandiamo ai render di Samsung Galaxy S23 e S23 Plus.