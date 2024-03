Samsung Galaxy A15 in offerta a OTTIMO PREZZO su Amazon Italia

Dopo aver trattato l'offerta Amazon su Xiaomi Redmi Note 12, torniamo ad approfondire gli sconti lanciati in campo smartphone dallo store online. Infatti, è stato fatto scendere in modo importante il prezzo dello smartphone Samsung Galaxy A15, in grado di convincere gli utenti alla ricerca di un'esperienza entry-level.

SAMSUNG GALAXY A15 in FORTE SCONTO su AMAZON

Il dispositivo viene ora venduto a un costo pari a 137 euro su Amazon Italia. Da quest'ultimo portale si apprende che il prezzo consigliato generalmente ammonterebbe a 199,90 euro. Questo significa che lo sconto è del 31%.

La scheda tecnica di Samsung Galaxy A15 comprende uno schermo Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+. La configurazione comprende 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile fino a 1TB), nonché una batteria da 5.000 mAh. Potete trovare maggiori informazioni sul portale ufficiale di Amazon.

Ricordiamo che si tratta di un periodo di grandi promozioni per il mondo degli store online. Sono infatti in corso le offerte della Festa di Primavera di Amazon, che proseguiranno fino al 25 marzo 2024. A tal proposito, potrebbe interessarvi dare un'occhiata, ad esempio, al nostro approfondimento sulle migliori offerte Amazon su laptop da gaming, in cui siamo scesi nel dettaglio di un ampio numero di modelli interessanti.