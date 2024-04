Samsung Galaxy A15: a questo prezzo non lo trovi più, solo poche ore!

Samsung Galaxy A15 è uno smartphone ideale per chi cerca un telefono soddisfacente senza spendere cifre importanti. Questo modello ha per esempio l'ultimo sistema operativo di casa Google: Android 14. Così come un display Super AMOLED da 6.5" FHD+. Oggi puoi farlo tuo a un prezzo ridicolo, con il 38% di sconto, quindi a soli 123,99 euro!

La RAM è di 4GB che combinata a una memoria nativa di 128GB ma espandibile fino a 1TB, ti permetteranno un multitasking soddisfacente e una navigazione piuttosto rapida. Senza però rinunciare ad avere sul tuo telefono foto, video e dati nella quantità che vuoi.

La Batteria da 5.000 mAh consente di arrivare tranquillamente oltre fine giornata, con residui per il giorno successivo.

Per quanto riguarda il display, aggiungiamo che si basi su Vision Booster che crea un’esperienza di visione fluida e brillante, con una luminosità fino a 800 nit e una bassa emissione di luce blu per il massimo comfort

Veniamo al comparto fotocamera: parliamo di una Tripla fotocamera posteriore per lo scatto perfetto: fotocamera macro da 2 MP per paesaggi e primi piani, fotocamera principale da 50 MP per i tuoi capolavori fotografici ad alta risoluzione e fotocamera anteriore da 13 MP per selfie da professionista.

Molto particolare anche il colore, Blue Black.

La Versione Italiana è un vantaggio per quanto concerne la garanzia.

