Samsung Galaxy A20e in offerta sotto i 130 euro: primo nei Bestseller di Amazon

Non c'è solamente Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G in offerta in queste ore. Infatti, un altro dispositivo dell'azienda sudcoreana è al centro di una promozione interessante. Ci riferiamo allo smartphone Samsung Galaxy A20e.

In particolare, lo smartphone viene proposto a un prezzo di 127,90 euro. Stando alla versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos, in precedenza il costo dello smartphone era di 169,90 euro. Questo significa che siamo dinanzi a un possibile risparmio del 25%, ovvero di 42 euro. La colorazione venduta a questo prezzo è quella Black. Vi ricordiamo che il dispositivo coinvolto monta 3GB di RAM e 32GB di memoria interna.

Tra l'altro, a quanto pare l'offerta sembra essere stata accolta positivamente, in quanto il dispositivo si è piazzato nella prima posizione della classifica degli smartphone Bestseller su Amazon Italia. In ogni caso, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che MediaWorld proporrebbe Samsung Galaxy A20e a un prezzo pari a 139,99 euro. Tuttavia, il prodotto non risulta essere disponibile al momento in cui scriviamo. Unieuro, invece, vende lo smartphone a 149 euro. Il dispositivo rientra anche nell'iniziativa che permette di avere un 5% di sconto extra, quindi aggiungendo Samsung Galaxy A20e al carrello il prezzo finale scende a 141,55 euro.

Insomma, sembra essere un buon momento per mettere le mani sullo smartphone, soprattutto per chi sta cercando, senza troppe pretese, un dispositivo low cost.