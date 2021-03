Samsung Galaxy A21s e A51 ricevono Android 11 con OneUI 3.1

Gli ultimi smartphone che hanno ricevuto Android 11 e di cui abbiamo parlato sono stati i modelli OPPO Find X2 Lite e X2 Neo, ma ora è il turno anche dei Galaxy A21s e A51 di casa Samsung, i quali stanno ricevendo proprio in queste settimane l’update firmware alla One UI 3.1 con l’ultima versione del sistema operativo del robottino verde.

Come riportato anche dai colleghi di SamMobile, nel caso del più popolare Galaxy A51 la prima regione a ottenere il nuovo aggiornamento è la Russia: si tratta, in particolare, della versione firmware A515FXXU4EUC8 per il modello SM-A515F con la patch di sicurezza di aprile 2021 già rilasciata anche su Galaxy S21, Galaxy Note 10 e Galaxy Z Fold 2 nelle ultime ore. Non ci sono altri dettagli, per il momento, riguardo le dimensioni esatte dell’update e l’arrivo anche in Italia.

Riguardo lo smartphone di fascia medio-bassa Galaxy A21s, invece, a sorpresa la patch ad Android 11 sotto forma di One UI 3.1 è già stata lanciata in Corea del Sud, dunque sarà il mercato domestico a goderne in primis. Successivamente, nel giro delle prossime settimane dovrebbe giungere anche nel Vecchio Continente con la build A217NKSU5CUC7 sempre basata sull’OS di Big G. Anche in questo caso specifico non sono noti peso e data di arrivo, dunque i possessori di Galaxy A21s non dovranno fare altro che aspettare il fatidico momento.

Per chi non dovesse ricordarsi come completare l’aggiornamento sarà sufficiente controllare su Impostazioni la sezione Aggiornamento software, dove basterà poi premere su “Scarica e installa” quando l’update firmware diventerà ufficialmente disponibile over-the-air.

Rimanendo nel mondo Samsung, nelle ultime ore si è parlato dei nuovi auricolari TWS Samsung Galaxy Buds 2 attesi per l’arrivo sul mercato tra 2021 e 2022.