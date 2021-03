Samsung Galaxy A22 sta arrivando: sarà lo smartphone più economico con supporto al 5G

Samsung Galaxy A32 5G è stato annunciato a fine gennaio con l’intento di rendere la rete mobile di quinta generazione 5G più accessibile a tutti gli utenti, diventando ufficialmente uno dei modelli più economici a supportarla. A breve, però, il nuovo Galaxy A22 5G potrebbe prendere il suo posto.

Stando infatti a quanto riportato da GalaxyClub e ripreso anche da SamMobile, entrambi siti particolarmente interessati alle vicende del colosso sudcoreano, il nuovo smartphone Galaxy A22 5G sarebbe prossimo al lancio non solo sul mercato asiatico ma anche quello europeo in quanto si tratterebbe di un dispositivo OEM, ovvero sviluppato, progettato e prodotto su licenza da una società diversa ma rivenduto da Samsung con il marchio Galaxy, su cui comunque l’azienda intenderebbe puntare molto.

Inoltre, tali indiscrezioni avrebbero svelato il numero di modello SM-A225B, la presenza di due varianti con configurazioni di memoria differenti ma non ancora specificate e le opzioni di colore grigio, bianco, verde chiaro e viola. Per quanto concerne il prezzo, sebbene non ci siano dettagli che ne svelano la cifra esatta gli appassionati del marchio hanno deciso di giocare al “Totoprezzo” puntando a un prezzo inferiore ai 250 Euro. Considerando che lo smartphone Samsung Galaxy A32 5G è apparso nei negozi a 299,90 Euro, si tratterebbe di una cifra senza dubbio possibile, ma sarà solo il tempo a darci le conferme del caso.

Intanto si parla anche dei due nuovi tablet Samsung Galaxy Tab S7 Lite e Samsung Galaxy Tab A7 Lite, attesi per l’approdo sul mercato verso giugno 2021.