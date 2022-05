Samsung Galaxy A22 riceve Android 12: aggiornamento in arrivo in Italia

Samsung continua a diffondere l’ultima versione del robottino verde sui suoi smartphone di fascia media: dopo l’arrivo di Android 12 su Galaxy M31s e Galaxy M51, anche Samsung Galaxy A22 si aggiorna ad Android 12 nel Vecchio Continente.

Come ripreso dai colleghi di SamMobile, sempre all’erta per ogni novità riguardante il colosso sudcoreano, il firmware A225FXXU3BVD8 con One UI 4.1 basata su Android 12 ha esordito in Russia giusto in queste ore. L’update porta con sé non solo la patch di sicurezza di aprile 2022 con i fix per ben 88 vulnerabilità di sicurezza, ma anche tutte le novità proprie di Android 12.

Si parla, pertanto, di una interfaccia utente rinnovata con la Color Palette, assieme a un numero interessante di widget inediti e a una Modalità Scura migliorata. A ciò si aggiungono poi gli update alle app stock Samsung, dal calendario alla tastiera personalizzata, passando per Bixby e Samsung Internet.

Se siete quindi utenti possessori di Samsung Galaxy A22, tutto ciò che dovrete fare è attendere pazientemente la notifica dedicata all’aggiornamento o recarvi su Impostazioni > Aggiornamenti software regolarmente per verificare la disponibilità. Una volta presente, potrete procedere con il download e l’installazione automatica. Considerato che a oggi il lancio è avvenuto esclusivamente in Russia, sarà necessario aspettare qualche settimana prima che arrivi in Italia.

In tutto questo, Samsung Galaxy A52 e A52s 5G stanno ricevendo l’aggiornamento di maggio 2022.