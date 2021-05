Samsung Galaxy A22 si svela: sarà lo smartphone 5G più conveniente sul mercato?

Il prossimo smartphone firmato Samsung in arrivo nei negozi potrebbe essere Galaxy A22 5G, modello che sin dal lancio potrebbe proporsi come il telefono 5G più economico del produttore se non addirittura il più economico sul mercato, potenzialmente superando rivali come Moto G50 e Realme 8 5G.

A rivelare in esclusiva ulteriori dettagli riguardo Samsung Galaxy A22 5G sono stati i colleghi di 91mobiles grazie a fonti familiari con il dispositivo. Per quanto riguarda il design ci troviamo davanti a un tipico smartphone di fascia medio-bassa prodotto dal colosso sudcoreano, con schermo dai bordi piuttosto spessi e notch centrale a goccia, mentre il modulo fotocamera posteriore sarà quadrato e dotato di tre sensori.

A tal proposito, passando alle specifiche tecniche si vocifera la presenza di un sensore principale da 48 megapixel, accompagnato da una lente da 5MP e una da 2MP. Il display dovrebbe essere un LCD da 6,4 pollici, mentre sotto la scocca dovrebbero apparire il chipset MediaTek Dimensity 700 di fascia bassa e una batteria da 5.000 mAh; non sono noti dettagli riguardo i tagli di archiviazione e RAM.

Sempre 91mobiles parla anche dell’arrivo di una versione 4G del medesimo smartphone, dotato però di schermo AMOLED, chipset MediaTek Helio G80 e modulo fotocamera posteriore quadruplo (48MP + 5MP + 2MP + 2MP). È evidente quindi una strategia specifica: abbassare il costo e la qualità delle componenti per dare spazio al modem 5G e proporsi come smartphone competitivo nella sua fascia di mercato, offrendo al contempo un’alternativa interessante per chi non è interessato alla rete mobile di quinta generazione.

Al momento consigliamo di prendere questi rumor cum grano salis, in attesa del lancio vociferato per giugno o luglio, assieme magari al primo smartphone da gaming della società sudcoreana. Nella giornata di oggi, intanto, sono apparsi alcuni segnali interessanti riguardo l’arrivo di Samsung Galaxy Z Roll.