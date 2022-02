Samsung Galaxy A23 in arrivo: pagina di supporto ufficiale svela alcuni dettagli tecnici

Mentre gli occhi di buona parte del pubblico sono puntati alla nuova gamma di smartphone ammiraglia di casa Samsung - di cui abbiamo provato il Galaxy S22 Ultra -, in rete appaiono a sorpresa nuovi dettagli sul prossimo modello di fascia medio-bassa Samsung Galaxy A23, tra la pagine di supporto ufficiale e i certificati Bluetooth.

Grazie a SamMobile abbiamo infatti ottenuto informazioni chiave relative a tale smartphone, complice la pubblicazione degli ultimi certificati Bluetooth SIG e della pagina di supporto sul sito Web ufficiale russo della società sudcoreana. Dalle poche voci dedicate comprendiamo che si tratterà di uno smartphone con supporto alla dual-SIM e numero di modello SM-A235N, utile per trovare poi su Geekbench alcuni benchmark di riferimento di un’altra variante detta SM-A235F con Android 12, 4 GB di RAM e SoC Snapdragon 680. Non è detto che si tratti esattamente dello stesso dispositivo mobile, ma alla luce della designazione simile non è da escludere.

Altre indiscrezioni precedenti riprese dal detto portale, poi, parlano della dotazione di una fotocamera principale posteriore da 50 MP e di un display LCD da 6,4 pollici con notch a goccia, visibile nei render pubblicati dal famoso tipster OnLeaks. In aggiunta a ciò, in rete si discute del lancio di un Galaxy A23 5G con schermo da 6,55 pollici, chipset MediaTek Dimensity 700 e configurazione quad-camera posteriore con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 8 MP, macro da 2 MP e profondità da 2 MP. Come da prassi, però, consigliamo di valutare con cautela questi rumor in attesa del lancio che, oramai, sembra davvero vicino.

Sempre da casa Samsung oggi abbiamo saputo del lancio in Italia del robot aspirapolvere Jet Bot Ai+.