Samsung Galaxy A24 è ufficiale: le specifiche dello smartphone low cost

Al netto dei rumor su smartphone pieghevoli Samsung, il noto brand sudcoreano è tornato al centro dell'attenzione anche per via dell'annuncio di Samsung Galaxy A24, smartphone low cost che presenta delle caratteristiche tecniche che strizzano l'occhio a un ampio pubblico.

A tal proposito, come riportato anche da GSMArena e PhoneArena, il dispositivo è stato annunciato all'estero, più precisamente in Vietnam. Si fa tuttavia riferimento a uno smartphone che dovrebbe arrivare anche in Europa, considerando anche il fatto che si vocifera già di un possibile prezzo inferiore ai 200 euro.

In ogni caso, dal reveal estero emergono informazioni importanti sulla scheda tecnica di Samsung Galaxy A24. Sappiamo infatti che quest'ultima comprende uno schermo Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ e notch "a goccia". Nel caso ve lo stiate chiedendo, quest'ultimo è relativo a un sensore fotografico anteriore da 13MP (f/2.2). In ogni caso, sotto la scocca c'è poi un processore MediaTek Helio G99, accompagnato da 6/8GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD).

Sul retro fa invece capolino una tripla fotocamera posteriore da 50MP (f/1.8, OIS) + 5MP (f/2.2, ultra-wide) + 2MP (f/2.4, macro), mentre la batteria è da 5.000 mAh. Presenti inoltre Android 13 e una ricarica a 25W, così come risulta possibile scegliere tra quattro colorazioni. L'annuncio estero chiaramente non ci offre dettagli precisi sull'eventuale disponibilità del prodotto per quel che concerne il nostro mercato, ma staremo a vedere.