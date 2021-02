Samsung Galaxy A32 4G è realtà: ecco specifiche tecniche e prezzo

In attesa dello smartphone Samsung Galaxy A72 di cui abbiamo parlato diversi giorni fa, atteso per il lancio sul mercato nel 2021, il colosso sudcoreano ha ufficialmente presentato in Russia il nuovo modello di fascia media Samsung Galaxy A32 4G, la versione più economica dello smartphone 5G più economico del 2021: ecco tutti i dettagli.

Come potete vedere anche dall’infografica in calce all’articolo, questo smartphone è dotato di uno schermo Super AMOLED Infinity-U – dunque con notch a goccia d’acqua - da 6,4 pollici con risoluzione Full HD + e refresh rate di 90 Hz, che a sua volta figura il sensore di impronte digitali in-display e la protezione Gorilla Glass 5. Rimanendo esternamente troviamo un modulo a quadrupla fotocamera sul retro (64 MP principale + 8 MP ultra grandangolare + 5 MP profondità + 5 MP macro) e un sensore unico anteriore da 20 MP.

Sotto la scocca, invece, troviamo il chip MediaTek Helio G80 (octa-core 2x2.0 GHz Cortex-A75 e 6x1.8 GHz Cortex-A55) assieme a 4/6/8 GB di RAM e 64/128 GB di spazio di archiviazione, espandibile grazie allo slot microSD. Infine, la batteria in dotazione è da 5.000 mAh e supporta la ricarica rapida a 15 W. Tra le altre caratteristiche notiamo infine Bluetooth 5.0, porta USB Type-C e jack per cuffie.

Attualmente Samsung Galaxy A32 4G è disponibile solo in Russia a RUB 19.990 (cioè circa 268 Dollari al cambio attuale) per la versione base e RUB 21.990 (cioè circa 294 Dollari) per la versione di fascia alta, entrambe disponibili nelle colorazioni Awesome Black, Awesome Blue, Awesome Violet e Awesome White. Prossimamente lo smartphone dovrebbe giungere anche nel resto del mondo.

Tra gli altri prodotti particolarmente attesi da Samsung figurano anche i tablet Galaxy Tab S7 Lite e Galaxy Tab A7 Lite, attesi per l’arrivo sul mercato verso giugno 2021.