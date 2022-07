Samsung Galaxy A32 riceve update di luglio 2022: occhio alle notifiche!

Continua la serie di aggiornamenti di sicurezza rilasciati da Samsung per la sua gamma di smartphone di fascia medio-bassa. Se ieri, 30 giugno 2022, è iniziato il rilascio della patch di giugno per Samsung Galaxy A33 5G, oggi in Corea del Sud è stata avviata la distribuzione dell’update di sicurezza di luglio per Galaxy A32 4G.

Stando a un post recentemente pubblicato sul forum ufficiale della community Samsung Korea, la società ha ufficialmente iniziato a distribuire l’aggiornamento software A325NKSU1BVF2 dalla dimensione di circa 1 GB sul mercato domestico. Come riportato da XDA Developers, all’interno del changelog non si notano tante novità: oltre alla patch di sicurezza di luglio 2022, troviamo una serie di miglioramenti alla stabilità del sistema e qualche modifica di rito alle applicazioni stock Samsung.

Al momento della scrittura della notizia la distribuzione in Italia e nel resto del Vecchio Continente non è iniziata, ma si tratta di una prassi di Samsung: prima di tutto, infatti, il produttore asiatico rilascia le patch in Corea del Sud per accertarsi della stabilità, per poi proseguire con il rilascio internazionale nelle settimane successive. Per questa ragione, se avete il Samsung Galaxy A32 4G vi consigliamo di prestare attenzione alle notifiche dello smartphone.

Rimanendo in casa Samsung, sempre ieri la società ha iniziato a produrre chip a 3 nanometri prima di TSMC.