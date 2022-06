Samsung Galaxy A33 5G riceve patch sicurezza giugno 2022 anche in Italia

Lo smartphone Samsung Galaxy A33 5G lanciato lo scorso marzo sul mercato internazionale sta ricevendo in queste ore l’ultimo aggiornamento di sicurezza proposto dalla società sudcoreana nel mese di giugno 2022. Lanciato tre settimane fa nei paesi asiatici, finalmente sta arrivando anche in Italia.

Come ripreso dagli attenti colleghi di SamMobile, è ufficialmente iniziata la fase di rollout del firmware A336BXXU2AVF2 per il dispositivo mobile di fascia media di casa Samsung. All’interno di questo aggiornamento troviamo, oltre a molteplici bug fix minori e migliorie alla stabilità del sistema operativo, la patch di sicurezza di giugno 2022 con i fix per oltre 60 vulnerabilità legate a privacy e sicurezza, di cui 5 segnalate come critiche e 14 “altamente pericolose”.

Allo stato attuale la patch risulta disponibile in paesi come Austria, Francia, Svizzera e, ovviamente, nel Belpaese. Se siete possessori del Samsung Galaxy A33 5G, consigliamo quindi di prestare molta attenzione alle notifiche di sistema o di verificare direttamente tramite Impostazioni > Aggiornamenti software la disponibilità dell’aggiornamento. In tal caso, basterà premere su “Scarica e installa” per rimanere a passo con le novità di sicurezza, ergo per mantenere protetto il vostro smartphone da potenziali minacce.

Tra l’altro, ricordiamo in questa occasione che Samsung ha confermato il supporto lato software per quattro anni di major update e cinque anni di patch di sicurezza al Galaxy A33 5G e ai modelli di fascia medio-alta Galaxy A53 e Galaxy A73.