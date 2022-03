Samsung Galaxy A33 5G senza più segreti: diffusi render e scheda tecnica

Non è passato molto tempo dal leak dei render di Samsung Galaxy A73, prossimo smartphone di fascia medio-alta della società sudcoreana. Giusto nelle ultime ore, però, ad accompagnarlo verso il lancio definitivo è il leak di render e specifiche tecniche di Samsung Galaxy A33 5G, modello meno performante ma sempre della serie Galaxy A.

Nelle nostre pagine abbiamo già confermato, infatti, che il 17 marzo Samsung terrà l’evento “Galaxy Awesome Unpacked” completamente dedicato ai nuovi smartphone Galaxy A. In tale occasione vedremo, appunto, i modelli Samsung Galaxy A73, A53 e il detto A33. Ma quest’ultimo come si presenta?

Stando a quanto condiviso dai colleghi di Appuals, Samsung Galaxy A33 5G dovrebbe mostrarsi al pubblico con un display Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate di 90Hz, assieme alla protezione Gorilla Glass di quinta generazione. Il design che vedete in copertina e in calce alla notizia ci permette di comprendere come Samsung abbia voluto mantenere il form factor tradizionale della serie Galaxy A, con notch a goccia e bordo spesso inferiormente.

Sotto la scocca si troveranno invece 128 GB di archiviazione assieme a 6 GB di RAM, batteria da 5.000 mAh e chipset Exynos 1280. Lato fotocamera, dunque, troviamo un sensore anteriore da 13 megapixel e quad-camera posteriore (48 MP principale + 8 MP ultra grandangolare + 2 MP profondità + 2 MP macro). Tra le altre caratteristiche troviamo il certificato IP67 contro l’umidità, NFC, porta USB-C, altoparlanti stereo e supporto a Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.1.

Il prezzo? Al momento si parla di circa 379 Euro in Europa, ma consigliamo di prendere questa cifra con le pinze in attesa del debutto ufficiale.

In conclusione, ricordiamo che Samsung ha già svelato gli smartphone Galaxy A13 e A23.