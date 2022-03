Samsung Galaxy A33, A53 e A73 arriveranno ad Android 16: c'è la conferma

Samsung ha presentato i nuovi smartphone Galaxy A33, A53 e A73 di fascia media giusto ieri, e già ci sono le conferme ufficiali da parte dell’azienda relativamente agli aggiornamenti di sistema che riceveranno: finalmente il supporto lato software verrà garantito per ben quattro anni di major update.

Come ripreso da SamMobile, tutti e tre i dispositivi beneficeranno del supporto firmware offerto anche agli smartphone di fascia alta della gamma Galaxy S, ovverosia quattro importanti aggiornamenti del sistema operativo Android e cinque anni di patch di sicurezza. Ciò consentirà a Samsung di distinguersi notevolmente da rivali come OnePlus, che offrirà due o massimo tre aggiornamenti ad Android alla gamma Nord salvo cambi futuri di politica interna lato supporto software, e non solo.

In aggiunta, ciò significa che Samsung garantirà al tiro Galaxy A33, A53 e A73 aggiornamenti fino ad Android 16, rendendoli tra i più longevi appartenenti alla fascia media del gigante sudcoreano. Oggi è ancora presto per parlare di prestazioni ottimizzate, nuovi design dell’interfaccia utente e quant’altro, ma la conferma data è sufficiente per confermare la duratura sicurezza per i tre dispositivi mobili, a un prezzo più accessibile rispetto ai modelli flagship. Insomma, una situazione win-win sia per il produttore, sia per i consumatori.

