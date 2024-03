Samsung Galaxy A34 5G tuo a meno di 250 Euro su Amazon oggi 25 Marzo

Mentre continuano le offerte di primavera targate Amazon, il colosso di Seattle propone anche sconti collaterali su altri prodotti. In giornata troviamo anche un’offerta molto interessante sul Samsung Galaxy A34 5G.

SUPER OFFERTA su smartphone Samsung

Nello specifico, il Samsung Galaxy A34 5G nella configurazione 6/128Gb è disponibile in offerta a 229,83 Euro, il 43% in meno rispetto ai 399,90 Euro di listino. Si tratta di un prezzo molto conveniente rispetto a quello di listino, ed Amazon propone e garantisce anche la consegna senza costi aggiuntivi per mercoledì prossimo se si effettua l’ordine entro 12 ore dal momento in cui stiamo scrivendo, con possibilità di effettuare il pagamento a rate con Cofidis.

La variante in questione, che include 6GB di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, non rientra tra le offerte di primavera targate Amazon, e non è presente alcuna informazione sulla data di scadenza della promozione, motivo per cui consigliamo di effettuare l’ordine a stretto giro di orologio in caso d’interesse.

A livello tecnico, siamo di fronte ad uno smartphone con display Super AMOLED FHD+ da 6,6 pollici, con batteria da 5000 mAh, memoria espandibile e supporto 5G. Sicuramente un ottimo smartphone per la fascia a cui si rivolge, ed un'ottima offerta.