Samsung Galaxy A34 5G in offerta al MINIMO STORICO su Amazon

Dopo aver segnalato lo sconto di Amazon sul tablet Lenovo Tab M10, torniamo a spulciare le promozioni proposte dal colosso di Seattle sui prodotti tech perchè quest’oggi tra le offerte ne segnaliamo una degna di nota anche su uno smartphone a marchio Samsung.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Il Samsung Galaxy A34 5G viene proposto a 222,49 Euro, il 44% in meno rispetto ai 399,90 Euro di listino. La variante in offerta è dotata di 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna.

Lo smartphone in questione è dotato di un display FHD+ Super AMOLED da 6,6 pollici e batteria da 5000 mAh. Amazon garantisce la consegna, senza costi aggiuntivi, per lunedì prossimo per coloro che effettuano l’ordine entro la giornata odierna. La consegna e spedizione è gestita da un rivenditore di terze parti.

