Samsung Galaxy A34 e A54 si mostrano nelle specifiche tecniche: l'ultimo leak è completo

A quasi due mesi dal leak dei render di Samsung Galaxy A34 e Galaxy A54, i due smartphone di fascia media in arrivo quest’anno sono trapelati online con la scheda tecnica completa. Vediamo assieme come potrebbero essere e, in aggiunta, quando potrebbero arrivare sul mercato.

Stando al recente report pubblicato dal portale tedesco WinFuture, il modello Samsung Galaxy A34 (che potete vedere anche in copertina in un altro render) sarà caratterizzato da un pannello SuperAMOLED FHD+ da 6,6 pollici con frequenza di aggiornamento pari a 120Hz, processore MediaTek MT6877V octa-core sotto la scocca e, lato memoria, 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di archiviazione. Il comparto fotocamera si presenterebbe invece con singola fotocamera anteriore da 13 MP e tripla posteriore (48 MP + 8 MP + 5 MP). Infine, la batteria dovrebbe essere da 5.000 mAh.

Il Samsung Galaxy A54 avrà la medesima batteria, ma un comparto tecnico altrimenti abbastanza differente: il SoC in dotazione dovrebbe essere il modesto Exynos 1380 prodotto internamente, mentre il display forse sarà un SuperAMOLED FHD+ da 6,4 pollici con refresh rate massimo sempre da 120Hz. Non mancheranno 128/256 GB di spazio di archiviazione, 8 GB di RAM e un comparto fotocamera più di spicco, grazie a un sensore per selfie da 32 MP e tre lenti sul retro rispettivamente da 50, 12 e 5 megapixel.

I prezzi purtroppo non sono noti ma, dato il leak così dettagliato diffuso da WinFuture, possiamo aspettarci un debutto dei due dispositivi mobili entro la fine di marzo, se non anche nelle prossime due settimane. Per il momento, nonostante l’affidabilità del portale, meglio prendere queste informazioni con le pinze.

Parlando sempre del colosso sudcoreano, a quanto pare nel 2024 arriveranno 4 smartphone pieghevoli Galaxy Z.