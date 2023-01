Samsung Galaxy A34 e A54: trapelati i presunti render degli smartphone 2023

Il 2023 non vedrà solamente l'espansione degli smartphone pieghevoli. I dispositivi non foldable continueranno infatti chiaramente a fare da "compagni di viaggio" per molti utenti: già a inizio anno non possono insomma mancare le indiscrezioni relative alle classiche novità Samsung.

A tal proposito, come riportato da 9to5Google, di recente i portali TheTechOutlook e Android Headlines hanno rispettivamente pubblicato delle immagini riguardanti i presunti Samsung Galaxy A34 e Galaxy A54. Nel primo caso i render non sono molto dettagliati, ma mostrano uno smartphone con notch "a goccia" sul fronte e tripla fotocamera con flash LED sul retro.

Le colorazioni che risulteranno disponibili per questo modello dovrebbero essere quelle Black, Violet, Lime e Rainbow Silver, mentre sotto la scocca dovrebbe esserci un processore Exynos 1280 o MediaTek Dimensity 1080 (a seconda del mercato di riferimento). La diagonale dello schermo dovrebbe essere di 6,5 pollici: insomma, sono emersi online anche diversi dettagli relativi alla presunta scheda tecnica di Samsung Galaxy A34.

Per quel che riguarda invece i presunti render di Samsung Galaxy A54, questi ultimi mostrano un dispositivo con foro per la fotocamera anteriormente, mentre sul retro fa capolino una tripla fotocamera con flash LED. La batteria dovrebbe invece essere da 5.000 mAh, mentre il display dovrebbe avere una diagonale di 6,4 pollici.