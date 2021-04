Samsung Galaxy A40 sta per ricevere One UI 3.1 con Android 11 anche in Italia

Gli smartphone di fascia media di casa Samsung in questo periodo stanno iniziando praticamente tutti a ricevere l’aggiornamento ad Android 11 tramite One UI 3.1. Se a inizio settimana avevamo parlato in particolare degli smartphone Galaxy A21s e A51, ora sembrerebbe essere il momento del modello Galaxy A40.

Stando a quanto riportato dal sito olandese Galaxy Club, infatti, il colosso sudcoreano ha deciso di lanciare nei Paesi Bassi e in Belgio su Galaxy A40 brandizzati e non l’update over-the-air dell’ultima versione del sistema operativo del robottino verde. Si parla, in particolare, della patch versione A405FNXXU3CUC2 o A405FNOXM3CUC2 dal peso di circa 2061 megabyte con patch di sicurezza di marzo e l’iconica interfaccia utente personalizzata di casa Samsung.

Delle novità di Android 11 abbiamo parlato in moltissime altre occasioni e il changelog completo è estremamente lungo, quindi se siete interessati alla lettura integrale vi rimandiamo agli screenshot pubblicati da Galaxy Club tramite il link in fonte. Venendo ai dettagli tecnici dell’aggiornamento e all’arrivo sul mercato italiano, prima di scaricare e installare la patch serve una quantità di energia in batteria elevata per tenere lo smartphone Galaxy A40 acceso anche per mezz’ora o un’ora, in base anche alla velocità di download della patch. Inoltre, serve spazio sufficiente per contenere quest’ultima.

Riguardo l’aggiornamento per i clienti del Belpaese, invece, non è nota alcuna tempistica ufficiale ma, come spesso accade in questi casi, dovrebbe trattarsi di un’attesa dalla durata di qualche settimana o massimo un mese. Quando sarà il momento, il sistema avviserà automaticamente la disponibilità; in alternativa, basterà verificarla manualmente tramite Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa.

Tra gli altri dispositivi che hanno ricevuto Android 11 di recente figura anche Motorola moto g 5G plus, il quale lo ha ottenuto in Brasile e a breve dovrebbe giungere anche in Italia.