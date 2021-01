Samsung Galaxy A41 in sconto sotto i 200 euro su Amazon Italia

In seguito alle offerte relative ad alcuni smartphone Motorola, "torniamo" da Amazon Italia per via di alcune promozioni relative a un altro dispositivo mobile. Infatti, la versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos presenta uno sconto interessante legato allo smartphone Samsung Galaxy A41.

In particolare, il succitato modello viene venduto a 190 euro tramite rivenditori su Amazon Italia. Stando al noto portale e-commerce, in precedenza il prezzo del dispositivo era pari a 299 euro. In parole povere, siamo dinanzi a uno sconto del 36%, ovvero di 109 euro. La colorazione coinvolta è unicamente quella Black e vi ricordiamo che lo smartphone dispone di 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. Samsung Galaxy A41 è stato annunciato a maggio 2020.

In ogni caso, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online che vendono dispositivi mobili e prodotti tecnologici in generale, abbiamo notato che Unieuro venderebbe Samsung Galaxy A41 a un prezzo di 199 euro sul suo portale ufficiale, tra l'altro con ulteriore sconto del 5%. Tuttavia, al momento in cui scriviamo il prodotto viene indicato come non disponibile. Per quel che concerne, invece, MediaWorld, quest'ultima propone lo smartphone a 299,99 euro.

Insomma, l'offerta lanciata dai rivenditori di Amazon potrebbe interessare chi sta cercando un dispositivo low cost.