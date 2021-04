Samsung Galaxy A41 in sconto al 33% in meno del solito su Amazon Italia

Dopo aver trattato le offerte legate agli smart speaker della linea Echo, torniamo a dare un'occhiata alle iniziative promozionali lanciate da Amazon Italia per quel che concerne il mondo tech. Infatti, in queste ore è attivo uno sconto relativo allo smartphone Samsung Galaxy A41.

Più precisamente, il dispositivo viene venduto a 198,90 euro tramite rivenditori. Stando a quanto si può leggere nella versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos, solitamente il costo dello smartphone sarebbe di 299 euro. In parole povere, si tratta di un possibile risparmio del 33%, ovvero di 100,10 euro. La colorazione coinvolta è quella Black e ricordiamo che il dispositivo dispone di 4GB di RAM e 64GB di memoria interna.

In ogni caso, i più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente del fatto che lo smartphone era già stato al centro di un'offerta simile qualche mese fa. Tuttavia, potrebbe trattarsi di una buona occasione per coloro che non hanno avuto modo di usufruire delle promozioni precedenti. Infatti, abbiamo notato che Unieuro venderebbe il prodotto a 189 euro con ulteriore sconto del 5%, ma in quel caso il dispositivo non risulta disponibile.

Per il resto, ricordiamo che si tratta di un dispositivo originariamente annunciato a maggio 2020. Insomma, la promozione lanciata da Amazon Italia potrebbe effettivamente risultare interessante per un certo tipo di utente.