Samsung Galaxy A41 ufficiale in Italia: prezzo e scheda tecnica

Dopo l'annuncio a inizio 2020 in Giappone, Samsung ha finalmente ufficializzato l'arrivo in Italia dello smartphone Galaxy A41. Si tratta di un dispositivo low cost che mira a quella tipologia di utente che non ha un budget particolarmente elevato.

In particolare, lo smartphone viene venduto a un prezzo di 299 euro su Amazon Italia (4/64GB). L'effettiva disponibilità è fissata a partire dal 22 maggio 2020, ma è già possibile preordinare il dispositivo. Le colorazioni disponibili sono Black e Blue.

Per quanto riguarda la scheda tecnica di Samsung Galaxy A41, troviamo uno schermo Super AMOLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e notch "a goccia", un processore octa-core MediaTek Helio P65 operante alla frequenza massima di 2 GHz, 4GB di RAM, 64GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 512GB), una tripla fotocamera posteriore da 48MP (f/2.0) + 8MP (f/2.2, grandangolare, 123 gradi) + 5MP (f/2.4, per la profondità di campo), una fotocamera anteriore da 25MP (f/2.2) e una batteria da 3500 mAh con supporto alla ricarica a 15W.

Non mancano 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band, NFC, porta USB Type-C, Bluetooth 5.0 e jack audio da 3,5 mm per le cuffie. Il sistema operativo è Android 10 con personalizzazione One UI 2.0. Per maggiori informazioni sul dispositivo, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale di Samsung.