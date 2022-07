Samsung Galaxy A42 5G si aggiorna: disponibile patch luglio 2022

Lo smartphone Samsung Galaxy A42 5G lanciato nell’ottobre 2020 sta ricevendo anche in Italia l’aggiornamento di sicurezza di luglio 2022, l’ultimo dell’estate in quanto il dispositivo cade tra quelli che ricevono update ogni tre mesi. Quali sono le novità principali che porta con sé?

Come segnalato da SamMobile, in diverse parti del Vecchio Continente Samsung Galaxy A42 5G sta ottenendo l’aggiornamento al firmware A426BXXS3DVF3 con la patch di sicurezza del mese di luglio 2022 e diversi bug fix, assieme a migliorie generali per la stabilità del sistema. All’interno della security patch troviamo circa 50 vulnerabilità risolte dai tecnici Samsung e Google, di cui tre “critiche” e quasi due dozzine dalla pericolosità elevata. Anche diverse app di sistema hanno beneficiato di questo update, tra cui Messaggi, Samsung Finder e Contatti.

Come sempre, per accedere all’aggiornamento è necessario recarsi su Impostazioni > Aggiornamenti Software e verificare la sua disponibilità; dopodiché, basterà premere il pulsante “Scarica e installa” per riceverlo Over The Air. In caso di indisponibilità, allora sarà sufficiente attendere qualche giorno per la notifica di sistema che consiglia di procedere con download e installazione. Si consiglia sempre di mantenere lo smartphone sufficientemente carico durante il processo.

Rimanendo in casa Samsung, anche gli smartphone Samsung Galaxy A52 e A52s 5G hanno ricevuto la patch di luglio 2022.