Samsung Galaxy A51 5G e Galaxy A71 5G ufficiali: ecco le schede tecniche

Dopo il lancio del nuovo Eco-Packaging, torniamo a parlare di Samsung e dei suoi annunci. Infatti, l'azienda sudcoreana ha svelato ufficialmente gli smartphone Galaxy A51 5G e Galaxy A71 5G.

Ebbene, come scritto dalla stessa Samsung sul sito ufficiale, Samsung Galaxy A51 5G monta un display Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e foro per la fotocamera, un processore octa-core Exynos 980 operante alla frequenza massima di 2,2 GHz, 6/8GB di RAM, 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 1TB), una quadrupla fotocamera posteriore da 48MP (f/2.0) + 12MP (f/2.2, grandangolare) + 5MP (f/2.2, per la profondità di campo) + 5MP (f/2.4, per le macro), una fotocamera anteriore da 32MP (f/2.2) e una batteria da 4500 mAh con ricarica a 15W. Ovviamente, come si evince dal nome, non manca il supporto al 5G.

Per quanto riguarda, invece, la scheda tecnica di Samsung Galaxy A71 5G, troviamo uno schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e foro per la fotocamera, un SoC Exynos 980 operante alla frequenza massima di 2,2 GHz, 6/8GB di RAM, 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 1TB), una quadrupla fotocamera da 64MP (f/1.8) + 12MP (f/2.2, grandangolare) + 5MP (f/2.2, per la profondità di campo) + 5MP (f/2.4, per le macro), una fotocamera anteriore da 32MP (f/2.2) e una batteria da 4500 mAh con ricarica rapida a 25W.

Al momento, non abbiamo dettagli per quanto riguarda prezzo e disponibilità. Samsung ha annunciato solamente le caratteristiche tecniche e ha diffuso le immagini che trovate in calce alla notizia.