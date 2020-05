Samsung Galaxy A51 in offerta Solo per Oggi da Mediaworld e altre promo

Samsung Galaxy A51 è uno smartphone che sta attirando particolarmente l'attenzione del pubblico: il predecessore Galaxy A50 aveva già convinto l'Europa e sembra che questa serie di dispositivi stia avendo molto successo. Non sorprende, dunque, che ci siano molte offerte relative a questo modello.

In particolare, lo smartphone viene venduto a un prezzo di 299,99 euro sul sito ufficiale di Mediaworld (in precedenza costava 379 euro, quindi il risparmio è pari a 80 euro). La promozione rientra tra le offerte "Solo per Oggi" e, al momento in cui scriviamo, risulta in scadenza tra 9 ore. Nel frattempo, Unieuro ha "rilanciato" ulteriormente, scontando lo stesso smartphone a un prezzo di 289 euro (quindi il risparmio in questo caso è pari a 90,90 euro). Insomma, le due catene si stanno dando "battaglia" a chi sconta di più questo dispositivo.

In questa miriade di offerte, Amazon ha dato il via a un'altra promozione ancora più "gustosa": qui il prezzo è fissato a 263,50 euro tramite rivenditori. Una "guerra all'ultimo sconto" che va ovviamente tutta a favore dei clienti, che possono portarsi a casa il dispositivo al minor prezzo possibile. In ogni caso, la variante dello smartphone coinvolta è la 4/128GB. Vi ricordiamo che stiamo parlando dello smartphone più venduto nel primo trimestre del 2020, quindi è normale che l'interesse sia alle stelle.

Per farvi un esempio concreto, giusto poche settimane fa, nella nostra guida ai migliori smartphone Android tra i 200 e i 300 euro, Samsung Galaxy A51 aveva conquistato la posizione "scelta del mercato" e veniva venduto a un prezzo di circa 280 euro su Amazon, quindi il costo si sta abbassando sempre più (considerate che il prezzo di listino è 379 euro).