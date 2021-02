Samsung Galaxy A51, Android 11 con One UI 3.0 sta arrivando in Europa

Il colosso sudcoreano Samsung ha iniziato a rilasciare l’ultima versione del sistema operativo del robottino verde, Android 11, anche sui suoi smartphone medio gamma. Il primo modello a riceverla è Galaxy A51 che, nelle ultime ore, in Russia sta iniziando ad aggiornarsi al nuovo firmware con l’interfaccia custom One UI 3.0.

Come riportato dai colleghi di SamMobile, infatti, gli utenti russi possessori del Samsung Galaxy A51 hanno notato la disponibilità della build dal codice A515FXXU4DUB1 che porta con sé non solo Android 11 ma anche la patch di sicurezza del mese di febbraio 2021. Tra le novità che ora saranno ben visibili su tale smartphone figurano un design dell’interfaccia utente migliorato, un widget dedicato alla riproduzione di file multimediali, modalità oscura migliorata, più funzionalità per il controllo genitori e tanto altro ancora.

L’aggiornamento in questione sicuramente arriverà nel resto dell’Europa nel corso delle prossime settimane, dunque vi basterà controllare se lo smartphone vi mostrerà notifiche riguardo la sua disponibilità o, in alternativa, controllare su Impostazioni > Aggiornamenti di sistema se la build A515FXXU4DUB1 risulta pronta per essere scaricata e installata premendo il pulsante apposito sullo schermo. In alternativa, se siete più “smanettoni”, potrete scaricare il firmware a parte e installarlo manualmente in anteprima.

Rimanendo in tema Samsung, recentemente l’azienda ha presentato in India il modello entry-level Galaxy M02 dal prezzo bassissimo ma, almeno per ora, non ancora disponibile sul nostro mercato. Probabilmente sarà solo questione di tempo prima di vederlo approdare in Occidente.