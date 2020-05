Samsung Galaxy A51 è lo smartphone più venduto nel primo trimestre 2020

Un nuovo rapporto della società di ricerca Strategy Analytics ricela che le abitudini degli acquirenti durante il Q1 2020 sono cambiate sostanzialmente, con il Samsung Galaxy A51, uno smartphone di fascia media, che si è imposto in cima alle classifiche di vendita in questa prima parte dell'anno.

Il Samsung Galaxy A51 (4G) è risultato il modello Android più venduto al mondo con una quota di mercato del 2,3% grazie alla spinta delle vendite in Europa ed in Asia.



Secondo il rapporto, il Galaxy S20 Plus è l’unico dispositivo top di gamma ad inserirsi tra gli smartphone più venduti in questa prima parte del 2020. Ciò lascia presagire un cambio di tendenza nella scelta dei dispositivi, con pochi utenti disposti a spendere cifre folli per accaparrarsi l’ultimo modello uscito sul mercato.



Lo Xiaomi Redmi 8 è il secondo modello maggiormente venduto, con una quota di mercato dell'1,9%, con ottime vendite fatte registrare in India ed in Cina unite ad un costante aumento anche nel mercato Europeo. Il Galaxy S20 + si piazza in terza posizione con una quota dell'1,7%.

Nelle prime posizioni troviamo lo Xiaomi Redmi 8, il Galaxy A10s, lo Xiaomi Redmi Note 8 ed il Galaxy A20s. Samsung ha dunque conquistato 4 delle prime 6 posizioni su scala globale, mentre Xiaomi si deve accontentare di due dispositivi.

Considerato che gli smartphone hanno visto negli ultimi anni lievitare il proprio prezzo di lancio, molti consumatori hanno dovuto fare i conti con le proprie possibilità, orientandosi maggiormente su dispositivi più economici.

A ciò si è aggiunta la pandemia di Coronavirus che sta causando ancora più incertezza ed ha costretto molte persone a rivedere il budget d’acquisto a disposizione. Diverse aziende tecnologiche ne stanno risentendo in maniera importante, tra cui anche alcuni colossi come Sony. Attualmente, le vendite di smartphone Android rappresentavano ancora l'86% di tutti gli smartphone spediti globalmente nel corso del primo trimestre.

Negli ultimi anni, Samsung ha inondato il mercato di smartphone economici e di fascia media, probabilmente in risposta alla strategia messa in atto da Huawei ed il Galaxy A51 ne è un esempio. A seguito del ban imposto dall'America e rinnovato proprio in queste ore da Trump, Huawei ha dovuto ridimensionare i suoi piani e se prima la fascia media era dominata proprio dal colosso tecnologico cinese, ora Samsung sembra avere la strada spianata.