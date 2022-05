Samsung Galaxy A52 e A52s 5G ricevono patch di maggio: come scaricarla

Dopo l’aggiornamento di Samsung Galaxy M31s e Galaxy M51 ad Android 12 la società sudcoreana porta in Europa anche l’update di sicurezza di maggio 2022 per Samsung Galaxy A52 e A52s 5G. Considerato che la distribuzione è imminente pure in Italia, vediamo assieme come scaricarla.

Come segnalato da SamMobile, l’aggiornamento di sicurezza per Samsung Galaxy A52 è per l’esattezza il firmware A525FXXS4BVE1 con i fix a una dozzina di vulnerabilità di sicurezza e alcune migliorie sul fronte delle prestazioni. Al momento della scrittura della notizia la patch sembra essere ufficialmente arrivata in Germania, Ucraina, Russia e Kazakistan, mentre nel Belpaese dovrebbe trovare spazio solamente nel corso delle prossime settimane.

Nel caso di Samsung Galaxy A52s 5G, invece, il firmware A528BXXU1CVE1 contenente la patch di sicurezza di maggio 2022 con le stesse soluzioni lato sicurezza e migliorie lato stabilità e performance è arrivato in molti più paesi europei, tra cui la stessa Italia.

Se siete possessori di uno tra questi due dispositivi mobili, sarà sufficiente attendere la notifica di sistema relativa alla disponibilità dell’aggiornamento o, altrimenti, navigare su Impostazioni > Aggiornamenti software e verificare la possibilità di effettuare il download e l’installazione. In tal caso, basterà premere sul pulsante dedicato e attendere che il processo termini.

